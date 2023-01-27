Enagas и Fluxys увеличивают долю в Трансадриатическом трубопроводе

Швейцарская энергетическая компания Axpo согласилась продать свою 5-процентную долю в консорциуме Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) испанской Enagas и бельгийской Fluxys за 210 млн евро (228,6 млн долларов США).

Швейцарская энергетическая компания Axpo продала свою 5-процентную долю в консорциуме Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) испанской Enagas и бельгийской Fluxys за 210 млн евро (228,6 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Axpo, энергетическая компания Enagas приобретет 4% акций TAP, тогда как оператор газотранспортной системы Fluxys купит оставшийся 1% акций у Axpo.

Enagas приобретет 4% акций TAP за 168 млн евро, говорится в отдельном заявлении испанской компании.

Сделка осуществляется на обычных условиях, и ее закрытие ожидается во второй половине 2023 года, добавили в Axpo.

После сделки Enagas и Fluxys будут владеть по 20% акций TAP, как и другие три акционера — британская BP, Азербайджанская Госнефтекомпания (SOCAR) и итальянская SNAM.

"В текущем международном контексте и с учетом жестких рыночных условий летом 2022 года безопасность поставок и диверсификация во всех цепочках поставок газа остаются ключевыми приоритетами для Швейцарии и Европы в целом. Газ, транспортируемый по TAP, обеспечивает столь необходимый новый источник энергии как для домашних хозяйств, так и для предприятий, а также повышает безопасность поставок для швейцарских потребителей", - сказал финансовый директор Axpo Group Йорис ГрефлинГрефлин (CFO Joris Gröflin)

В целом, покупка и продажа активов - нормальный процесс. Каждая компания оценивает свой портфель инвестиций и продает и покупает активы в зависимости от результатов этой ревизии. После завершения сделки, все партнеры в ТАР будут иметь одинаковые пакеты акций в 20%. Это значит возможность большего влияния на принятие решений в проекте для Enagas и Fluxys. Это особенно актуально в связи с планами увеличения мощности ТАР, а значит и новых капвложений.

Консорциум TAP AG рассматривает 3 сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

С начала своей эксплуатации, с 31 декабря 2020 года, по Трансадриатическому трубопроводу транспортировано 18,5 млрд кубометров газа, из которых почти 16 млрд кубометров только в Италию. В 2022 году в Италию поставлено на 3 млрд кубометров газа больше. Таким образом, Азербайджан удовлетворяет более 14% потребностей Италии в природном газе.