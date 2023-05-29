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Эмма Николсон: Великобритания готова оказать поддержку Азербайджану в развитии ВИЭ

Эмма Николсон: Великобритания готова оказать поддержку Азербайджану в развитии ВИЭ Великобритания готова оказать поддержку Азербайджану в развитии возобновляемых источников энергии.
Энергетика
29 мая 2023 г. 19:06
Эмма Николсон: Великобритания готова оказать поддержку Азербайджану в развитии ВИЭ

Великобритания готова оказать поддержку Азербайджану в развитии возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон.

“Мы можем поделиться своим опытом и знаниями с Азербайджаном. У нас очень крепкое сотрудничество”- сказала она.

Баронесса отметила, что отношения между нашими странами развиваются на протяжении 30 лет и дают свои плоды:

"Великобритания, Азербайджан наряду с традиционными источниками энергии движется к возобновляемым источникам энергии, что важно, поскольку население мира увеличивается, и требования растут: Мы с большим усердием работаем с правительством Азербайджана в области зеленой энергетики. В целом, отношения между двумя странами крепки как скала".

Она также добавила, что целью ее визита является участие в Бакинской энергетической неделе и отметила, что очень рада быть частью этого мероприятия.

Отметим, что с 31 мая по 3 июня в Баку пройдут 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике. 1-2 июня ожидается проведение 28-го Международного Бакинского энергетического форума.

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Версия на азербайджанском языке Emma Nikolson: “Böyük Britaniya bərpa olunan enerjinin inkişafında Azərbaycana dəstək verməyə hazırdır”

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