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Эмиратская компания, строящая СЭС в Азербайджане, готовится инвестировать в Кыргызстан

Эмиратская компания, строящая СЭС в Азербайджане, готовится инвестировать в Кыргызстан Компания Masdar (ОАЭ) планирует инвестировать в возобновляемую энергетику в Кыргызстане в рамках проекта мощностью 1 ГВт.
Энергетика
18 апреля 2022 г. 17:50
Эмиратская компания, строящая СЭС в Азербайджане, готовится инвестировать в Кыргызстан

Компания Masdar (ОАЭ) планирует инвестировать в возобновляемую энергетику в Кыргызстане в рамках проекта мощностью 1 ГВт.

Как сообщает Report со ссылкой на официальные данные компании, в пятницу между Министерством энергетики Кыргызстана и Masdar был подписан меморандум о взаимопонимании.

Потенциальные инвестиции Masdar, как ожидается, поддержат Кыргызстан в достижении цели сокращения выбросов углекислого газа на 44% к 2030 году и углеродной нейтральности к 2050 году.

Masdar инвестирует в возобновляемую энергетику в 40 странах на общую сумму более 20 млрд долларов США (18,5 миллиардов евро). Об этом говорится в отчете компании за 2021 год. Мощность проектов превышает 15 ГВт.

Отметим, что в прошлом месяце в Азербайджане был заложен фундамент солнечной электростанции (СЭС) “Гарадаг” мощностью 230 МВт. Общая стоимость проекта, который будет реализован в течение 18 месяцев, составляет 225 млн долларов США.

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Версия на английском языке UAE's Masdar prepares to invest in Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda GES tikən BƏƏ şirkəti Qırğızıstana investisiya qoymağa hazırlaşır

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