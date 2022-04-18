Эмиратская компания, строящая СЭС в Азербайджане, готовится инвестировать в Кыргызстан

Компания Masdar (ОАЭ) планирует инвестировать в возобновляемую энергетику в Кыргызстане в рамках проекта мощностью 1 ГВт.

Компания Masdar (ОАЭ) планирует инвестировать в возобновляемую энергетику в Кыргызстане в рамках проекта мощностью 1 ГВт.

Как сообщает Report со ссылкой на официальные данные компании, в пятницу между Министерством энергетики Кыргызстана и Masdar был подписан меморандум о взаимопонимании.

Потенциальные инвестиции Masdar, как ожидается, поддержат Кыргызстан в достижении цели сокращения выбросов углекислого газа на 44% к 2030 году и углеродной нейтральности к 2050 году.

Masdar инвестирует в возобновляемую энергетику в 40 странах на общую сумму более 20 млрд долларов США (18,5 миллиардов евро). Об этом говорится в отчете компании за 2021 год. Мощность проектов превышает 15 ГВт.

Отметим, что в прошлом месяце в Азербайджане был заложен фундамент солнечной электростанции (СЭС) “Гарадаг” мощностью 230 МВт. Общая стоимость проекта, который будет реализован в течение 18 месяцев, составляет 225 млн долларов США.