Эмин Гусейнов: Работа в Карабахе должна вестись в соответствии с концепцией "зеленой зоны"

Восстановительно-строительные работы в Карабахе должны проводиться в соответствии с самыми современными градостроительными стандартами и концепцией "зеленой зоны".

Восстановительно-строительные работы в Карабахе должны проводиться в соответствии с самыми современными градостроительными стандартами и концепцией "зеленой зоны".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам cпециальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, необходимо использовать современные экологические решения, с привлечением альтернативных источников энергии.

Гусейнов напомнил, что в рамках I Государственной программы "Большого возвращения" часть бывших вынужденных переселенцев уже вернулась на родные земли. "К 2026 году планируется обеспечить возвращение в общей сложности 34 500 семей, около 140 тысяч человек", - сказал Гусейнов.