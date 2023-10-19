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Эмин Гусейнов: Работа в Карабахе должна вестись в соответствии с концепцией "зеленой зоны"

Эмин Гусейнов: Работа в Карабахе должна вестись в соответствии с концепцией "зеленой зоны" Восстановительно-строительные работы в Карабахе должны проводиться в соответствии с самыми современными градостроительными стандартами и концепцией "зеленой зоны".
Энергетика
19 октября 2023 г. 13:44
Эмин Гусейнов: Работа в Карабахе должна вестись в соответствии с концепцией зеленой зоны

Восстановительно-строительные работы в Карабахе должны проводиться в соответствии с самыми современными градостроительными стандартами и концепцией "зеленой зоны".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам cпециальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, необходимо использовать современные экологические решения, с привлечением альтернативных источников энергии.

Гусейнов напомнил, что в рамках I Государственной программы "Большого возвращения" часть бывших вынужденных переселенцев уже вернулась на родные земли. "К 2026 году планируется обеспечить возвращение в общей сложности 34 500 семей, около 140 тысяч человек", - сказал Гусейнов.

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Версия на английском языке Emin Huseynov: Work in Azerbaijan’s Karabakh must be carried out in line with green zone concept
Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Qarabağda işlər alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməklə həyata keçirilməlidir"

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