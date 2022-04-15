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Эмиль Алхаслы: Модернизация НПЗ имени Гейдара Алиева завершится до 2027 года

Эмиль Алхаслы: Модернизация НПЗ имени Гейдара Алиева завершится до 2027 года На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) продолжается строительство установок по производству дизеля и бензина в соответствии со стандартами "Евро-5".
Энергетика
15 апреля 2022 г. 11:50
Эмиль Алхаслы: Модернизация НПЗ имени Гейдара Алиева завершится до 2027 года

На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) продолжается строительство установок по производству дизеля и бензина в соответствии со стандартами "Евро-5".

Как сообщает Report, об этом сегодня сказал заместитель гендиректора компании SOCAR "Downstream Management", директор проекта Эмиль Алхаслы на пресс-конференции, посвященной проекту модернизации и реконструкции НПЗ.

По его словам, с середины текущего года планируется производство дизельного топлива по стандартам "Евро-5": "Основной целью является повышение качества производимого на НПЗ бензина с регулярным вводом в эксплуатацию других новых установок, а с середины 2023 года доведение качества бензина до стандартов "Евро-5". Работы по модернизации планируется завершить в 2026-2027 гг.".

Э.Алхаслы подчеркнул, что к концу текущего этапа проекта в НПЗ будет обеспечена деятельность 22 основных технологических установок: "Будет построен и введен в эксплуатацию ряд новых и отвечающих современным требованиям основных технологических и общезаводских хозяйственных установок, а на пяти основных установках будут проведены определенные восстановительные работы. Общезаводское хозяйство НПЗ и большая часть существующей инфраструктуры будут полностью обновлены".

Он отметил, что SOCAR принял необходимые меры для бесперебойного обеспечения республики соответствующим моторным топливом в период капитального ремонта. В период проведения капремонта на НПЗ в стране дефицита топлива не ожидается.

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Версия на азербайджанском языке Emil Alxaslı: "Neft emalı zavodunun modernizasiyası 2028-ci ilədək yekunlaşacaq"

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