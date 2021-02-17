Эльшад Насиров: По ЮГК может поставляться газ из Туркменистана и Израиля

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) основное внимание уделила “второй фазе” Южного газового коридора, включая привлечение новых источников поставок газа для обеспечения проекта и поиск новых рынков сбыта для покупателей в Европе.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) основное внимание уделила “второй фазе” Южного газового коридора, включая привлечение новых источников поставок газа для обеспечения проекта и поиск новых рынков сбыта для покупателей в Европе.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров на вебинаре, организованном Atlantic Council.

По его словам, в будущем газ может поступать из Туркменистана и Израиля, в то время как ЮГК также может поставлять газ на новые рынки на Балканах: "На этом этапе SOCAR нацелен на выход на дополнительные рынки и транзит газа из дополнительных мест, а также на разработку газовых ресурсов Азербайджана".

Он отметил, что Азербайджан готов передавать газ из нескольких источников без дискриминации: “Энергия никогда не используется как политический инструмент принуждения".

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом, проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).