Эльшад Насиров об угрозе для энергоинфраструктуры региона, где Армения начала военную операцию

Полагаю, что не случайно за три месяца до начала поставок азербайджанского газа в Европу Армения начала военную операцию против Азербайджана.

"Армения не случайно начала военную операцию против Азербайджана за три месяца до начала поставок азербайджанского газа в Европу".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров в ходе онлайн-обсуждений Каспийского политического центра о влиянии COVID-19 на энергетический сектор.

"Сейчас операции проходят не в Нагорном Карабахе, признаваемом всеми международными организациями и странами как территория Азербайджана, а на армяно-азербайджанской границе. После встречи приглашаю всех посмотреть на карту региона. Вы увидите, что вся инфраструктура по выводу энергетических ресурсов Азербайджана в западные страны и на мировой рынок находится в этом регионе. Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, трубопровод Баку-Супса, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, шоссе Баку-Тбилиси находятся в непосредственной близости от места начала военных действий со стороны Армении. Пользуясь случаем, приглашаю наших коллег из Вашингтона и других подумать о том, насколько уязвимы Гянджинский коридор и Транскаспийский регион, и как обеспечить военную и физическую безопасность коридора, обеспечивающего энергетическую безопасность Европы", - сказал Э.Насиров.

Отметим, что в виртуальной встрече, организованной Каспийским политическим центром, приняли участие советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Курд Доннелли, заместитель помощника USAID по Азии Хавьер Педра, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов, исполнительный директор Фонда энергетического развития Грузии Джордж Чиковани, руководитель американского офиса BP по международным связям Роберт Шер и другие лица.