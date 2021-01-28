Эльшад Насиров: Надеемся выйти на дополнительные рынки в Западных Балканах

Завершение ЮГК совпадает с интересным периодом, когда меняется энергетический рынок и усиливается внимание к изменению климата

Каспийский политический центр организовал экспертную дискуссию для обсуждения важности проекта "Южного газового коридора" (ЮГК), будущего развития энергетической инфраструктуры, региональной интеграции.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Caspian Policyr Center (CPC).

Исполнительный директор CPC Афган Нифти заявил, что завершение ЮГК совпадает с интересным периодом, когда меняется энергетический рынок и усиливается внимание к изменению климата.

Завершение ЮКГ стоимостью 40 млрд долларов США стало важной вехой для американской дипломатии. Бывший помощник секретаря бюро энергоресурсов Госдепартамента США Фрэнсис Р. Фаннон в ходе обсуждения подчеркнул многолетние усилия по энергетической дипломатии между некоторыми администрациями США, государственно-частное партнерство, в том числе многонациональные инвестиции.

Проект ЮКГ стал возможным благодаря сотрудничеству между многими правительствами и частными компаниями в Юго-Восточной Европе и на Южном Кавказе, заявил глава программы энергетики и экономики центра, бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута. Он отметил, что ЮКГ - это успешный результат многолетней работы глав правительств и официальных лиц, дипломатов, руководителей корпораций и экспертов, а также взгляд в будущее".

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, посол Албании в США Флорета Фабер, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и заместитель руководителя миссии посольства Турции в США Синан Эртай выступили в ходе обсуждения и подчеркнули экономическую и политическую ценность проекта ЮКГ для стран, которые они представляют.

Посол Э. Сулейманов отметил, что есть большие возможности для совместной работы: "Транспортные коридоры - это новые возможности для совместной работы с нашими соседями, включая Армению, для обеспечения суверенитета каждого, устойчивого развития и интеграции в регион".

Вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров рассказал о потенциале расширения ЮКГ для обеспечения источников энергии, столь необходимых на Западных Балканах. Он отметил, что на следующем этапе ЮКГ они надеются выйти на дополнительные рынки в Западных Балканах.