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Замминистра: Вся электроэнергия в Карабахе будет вырабатываться за счет "зеленых" источников

Замминистра: Вся электроэнергия в Карабахе будет вырабатываться за счет "зеленых" источников Вся электроэнергия в Карабахе будет вырабатываться за счет "зеленых" источников.
Энергетика
19 октября 2023 г. 15:58
Замминистра: Вся электроэнергия в Карабахе будет вырабатываться за счет зеленых источников

Вся электроэнергия в Карабахе будет вырабатываться за счет "зеленых" источников.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил на церемонии открытия Каспийской строительной недели в Баку.

Он отметил, что совместная деятельность с bp и другими компаниями в этом направлении продолжается: "Все работы ведутся в рамках подписанного президентом страны документа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", и уже готов пятилетний план мероприятий. У нас есть обязательство превратить Азербайджан в пространство "зеленой" энергии. В этом пространстве "зеленой" энергии Карабах должен занять особое место. План мероприятий зоны "зеленой" энергии в Карабахе был разработан с привлечением японской компании Tepsko".

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Qarabağda bütün elektrik enerjisi yaşıl mənbəli olacaq"

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