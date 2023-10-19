Замминистра: Вся электроэнергия в Карабахе будет вырабатываться за счет "зеленых" источников

Вся электроэнергия в Карабахе будет вырабатываться за счет "зеленых" источников.

Вся электроэнергия в Карабахе будет вырабатываться за счет "зеленых" источников.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил на церемонии открытия Каспийской строительной недели в Баку.

Он отметил, что совместная деятельность с bp и другими компаниями в этом направлении продолжается: "Все работы ведутся в рамках подписанного президентом страны документа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", и уже готов пятилетний план мероприятий. У нас есть обязательство превратить Азербайджан в пространство "зеленой" энергии. В этом пространстве "зеленой" энергии Карабах должен занять особое место. План мероприятий зоны "зеленой" энергии в Карабахе был разработан с привлечением японской компании Tepsko".