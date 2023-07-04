Эльнур Солтанов: В "зеленую энергию" Азербайджана инвестируют зарекомендовавшие себя компании

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов дал интервью Report. Он рассказал о проектах возобновляемых источников энергии в Азербайджане, реформах, проводимых в Нахчыванской АР:

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов дал интервью Report. Он рассказал о проектах возобновляемых источников энергии в Азербайджане, реформах, проводимых в Нахчыванской АР:

- Некоторое время назад президент Ильхам Алиев утвердил “Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы”. В программе, наряду с другими сферами, поставлена цель проведения реформ в области энергетики в Автономной Республике. Какие работы ведутся в настоящее время в связи с исполнением данного пункта документа?

- Господин президент объявил Нахчыван зоной “зеленой энергии”, и мы разрабатываем соответствующее техническое задание. После этого будет задействована консультационная компания. Будут разработаны и реализованы общие предложения по зоне "зеленой энергии". В то же время создана рабочая группа, а работы разделены на два этапа – долгосрочный и включающий срочные, неотложные меры. Рабочая группа также выдвинула предложения относительно неотложных мероприятий в Нахчыване. Но тендер будет проводиться в соответствии с требованиями закона “О государственных закупках” и других законодательных актов.

- Насколько велик потенциал возобновляемых источников энергии в Нахчыване?

- Мы оцениваем технический потенциал Нахчывана в 5 ГВт. Технический потенциал означает, что необходимо учитывать инфраструктуру, посевные площади и другие вопросы. Поэтому технический потенциал медленно сокращается. Но мы верим, что имеется потенциал не менее 1 500 МВт. И это достаточно высокий показатель. Как вы знаете, что среднее потребление энергии в Нахчыване составляет 60 МВт.

-В октябре на солнечной электростанции “Шафаг” мощностью 240 МВт, построенной BP на освобожденных от оккупации территориях, будет произведена первая электроэнергия. Будет ли эта энергия направлена на экспорт или на внутреннее производство?

- Решать, какая часть будет направлена на экспорт, а какая - на внутренний рынок, будет ОАО “Азерэнерджи”. Но мы хотели бы, чтобы экспорт электроэнергии становился все более “зеленым”, поскольку ей отдается предпочтение на европейском рынке, и это даст дополнительную прибыль. Электроэнергию, которую BP получит в Джебраиле, компания будет передавать в Сангачал. У государства нет обязательства покупать эту электроэнергию. Но в итоге в выигрыше будут все.

- В Каспийском море также проводились исследования по возобновляемым источникам энергии.

- Вы знаете, что в настоящее время по всей стране подписаны контракты по проектам "зеленой энергии" с совокупной мощностью около 30 ГВт. Значительная его часть приходится на Каспийское море, речь идет о мощности около 10 ГВт.

- Эти контракты на Каспии предназначены для исследовательских целей. Но когда планируется перейти к практической работе?

- Это трудоемкий процесс. Как правило, энергетические проекты таковы, что процесс строительства занимает до 2 лет после принятия решения. Но до принятия решения сначала должно быть место для будущего строительства и сделаны необходимые оценки. Есть и последующие этапы. В целом для реализации энергетических проектов с нуля требуется около 5 лет, но конкретно по Каспию сказать не могу.

Например, проект по солнечной энергетике с Masdar продвигается достаточно быстро, что в русле общей тенденции для таких проектов по сравнению с ветроэнергетикой. Только для измерений требуется не менее года до реализации проекта по производству энергии за счет ветра. И это, конечно, влияет на быстроту их выполнения.

- Ряд иностранных компаний, желающих инвестировать в сектор возобновляемых источников энергии Азербайджана, беспокоит вопрос тарифов. В связи с этим возможен ли пересмотр цен на электроэнергию из возобновляемых источников энергии?

- Когда мы говорим о тарифах, компании делают предложения и выбираются лучшие. Естественно, если при отборе есть проекты, отвечающие общим экономическим интересам Азербайджана, мы их принимаем. Таким образом, существуют гарантированные тарифы на возобновляемые источники энергии. ВР и Masdar уже реализуют проекты. Скоро у нас будет информация и о других проектах.

- Иногда звучат утверждения, что только арабы заинтересованы в инвестировании в сектор возобновляемых источников энергии Азербайджана, западные компании это не привлекает. Насколько верны эти утверждения?

- У нас нет такого выбора. Компании, инвестирующие в Азербайджан, являются мировыми. Мы не рассматриваем их как арабские, английские, французские. Это компании, которые зарекомендовали себя во всем мире. С другой стороны, обратите внимание, что среди компаний, с которыми мы заключили контракты, есть австралийская Fortescue Future Industries (FFI), британская BP, французская Total.

Для нас единственным фактором является качество и способность вести бизнес.

- Есть ли в настоящее время предложения по Нахчыванской Автономной Республике?

- Конечно, есть. В Нахчыване мы заключили соглашения с компаниями Nobel Energy Management и TotalEnergies. Другие компании также проявляют интерес. Как я уже сказал, там пока идут исследования. Полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли, к счастью, работает очень оперативно, для компаний выделены территории. Но необходимо провести измерения, для мониторинга требуется определенное время.