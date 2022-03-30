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Эльнур Солтанов: В ближайшие годы в добыче и экспорте природного газа будет наблюдаться рост 

Эльнур Солтанов: В ближайшие годы в добыче и экспорте природного газа будет наблюдаться рост  "В ближайшие годы в добыче и экспорте природного газа будет наблюдаться рост".
Энергетика
30 марта 2022 г. 17:25
Эльнур Солтанов: В ближайшие годы в добыче и экспорте природного газа будет наблюдаться рост 

"В ближайшие годы в добыче и экспорте природного газа будет наблюдаться рост".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Замминистра напомнил, что основное производство в Азербайджане осуществляется через консорциум АМОК: “Финансовое решение принимает консорциум. Конечно, за этим стоят суверенные интересы, желания Азербайджанского государства. В то же время это экономическое решение".

Отметим, что в настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP) составляет 10 млрд кубометров газа в год.

Консорциум TAP AG рассматривает три сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Как ранее сообщал Report со ссылкой на министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова, в 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Турцию составит 8,2 млрд кубометров, а в Европу - 9,1 млрд кубометров.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 19,2 млрд кубометров газа, в том числе в Европу - 8,2 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Azerbaijan to see growth in production & export of natural gas in coming years
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: “Növbəti illərdə qaz istehsalı və ixracında artım olacaq”

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