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Эльнур Солтанов: В Азербайджане готовится стратегия производства водорода

Эльнур Солтанов: В Азербайджане готовится стратегия производства водорода В Азербайджане готовится стратегия производства водорода.
Энергетика
15 апреля 2024 г. 14:01
Эльнур Солтанов: В Азербайджане готовится стратегия производства водорода

В Азербайджане готовится стратегия производства водорода.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

По его словам, согласно документу, представленному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), "зеленый водород" , который будет производиться в Азербайджане, станет конкурентоспособным в Европе.

"Производство водорода находится на ранней стадии во всем мире. В Азербайджане принимаются предварительные шаги в этом направлении. Первые отчеты показывают, что Азербайджан имеет серьезные возможности в этой области. Мы начнем работать с новыми консалтинговыми компаниями на основе документа ЕБРР", - сказал Э.Солтанов.

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Версия на английском языке Azerbaijan drafting strategy for hydrogen production, says deputy minister
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Azərbaycanda hidrogen istehsalı üzrə strategiya hazırlanır"

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