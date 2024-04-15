Эльнур Солтанов: В Азербайджане готовится стратегия производства водорода

В Азербайджане готовится стратегия производства водорода.

В Азербайджане готовится стратегия производства водорода.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

По его словам, согласно документу, представленному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), "зеленый водород" , который будет производиться в Азербайджане, станет конкурентоспособным в Европе.

"Производство водорода находится на ранней стадии во всем мире. В Азербайджане принимаются предварительные шаги в этом направлении. Первые отчеты показывают, что Азербайджан имеет серьезные возможности в этой области. Мы начнем работать с новыми консалтинговыми компаниями на основе документа ЕБРР", - сказал Э.Солтанов.