Эльнур Солтанов: В Азербайджане 70% выбросов парниковых газов приходятся на энергетический сектор

В Азербайджане 70% выбросов парниковых газов приходятся на энергетический сектор.

В Азербайджане 70% выбросов парниковых газов приходятся на энергетический сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики и исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на Неделе действий по борьбе с изменением климата в Баку.

Он отметил, что Азербайджан принимает эффективные меры для "озеленения" энергетики.

"Мы меняем оставшуюся с советских времен инфраструктуру на современные заводы и станции. Строятся станции, работающие на возобновляемых источниках энергии", - сказал он.