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Эльнур Солтанов: В Азербайджане 70% выбросов парниковых газов приходятся на энергетический сектор

Эльнур Солтанов: В Азербайджане 70% выбросов парниковых газов приходятся на энергетический сектор В Азербайджане 70% выбросов парниковых газов приходятся на энергетический сектор.
Энергетика
30 сентября 2024 г. 13:29
Эльнур Солтанов: В Азербайджане 70% выбросов парниковых газов приходятся на энергетический сектор

В Азербайджане 70% выбросов парниковых газов приходятся на энергетический сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики и исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на Неделе действий по борьбе с изменением климата в Баку.

Он отметил, что Азербайджан принимает эффективные меры для "озеленения" энергетики.

"Мы меняем оставшуюся с советских времен инфраструктуру на современные заводы и станции. Строятся станции, работающие на возобновляемых источниках энергии", - сказал он.

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Версия на английском языке Deputy minister: Energy sector accounts for 70% of carbon emissions in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: “Azərbaycanda karbon emissiyasının 70 %-i enerji sektorunun payına düşür”

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