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Эльнур Солтанов: Мы намерены сократить выбросы в атмосферу более чем на 40%

Эльнур Солтанов: Мы намерены сократить выбросы в атмосферу более чем на 40% Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы углекислого газа на 40% или более к 2050 году.
Энергетика
17 мая 2022 г. 17:17
Эльнур Солтанов: Мы намерены сократить выбросы в атмосферу более чем на 40%

Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы углекислого газа на 40% или более к 2050 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов во время выступления на бизнес-форуме Азербайджан-Европейский Союз в Баку.

Солтанов также отметил, что Азербайджан к 2050 году полностью превратит освобожденные от оккупации территории в зеленое энергетическое пространство: "В настоящее время в стране производство возобновляемой энергии составляет 16,5%. Но мы планируем довести производственную мощность до 30% к 2030 году. Это означает 1,5 ГВт мощностей. Мы думаем, что цифра будет расти”.

Замминистра отметил, что в настоящее время в Азербайджане потенциал ветроэнергетики оценивается в 3 000 МВт: "В будущем эта мощность будет доведена до 8 тыс. МВт или 8 ГВт. Кроме того, потенциал солнечной энергии в стране оценивается в 23 000 МВт, биоэнергии - в 380 МВт. На освобожденных от оккупации территориях имеется большой потенциал для строительства гидроэлектростанций. Кроме того, потенциал возобновляемых источников энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 ГВт. Из них 35 ГВт могут быть построены на стабильных платформах, что дешевле, чем на плавающих платформах”.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: “Havaya atılan tullantıları 40 %-dən çox azaltmağa iddialıyıq”

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