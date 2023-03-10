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Эльнур Солтанов: Кяльбаджар обладает большим потенциалом "зеленой" энергии

Эльнур Солтанов: Кяльбаджар обладает большим потенциалом "зеленой" энергии Территория, выделенная под строительство солнечной электростанции в освобожденном от оккупации Джебраильском районе, полностью очищена от мин.
Энергетика
10 марта 2023 г. 15:04
Эльнур Солтанов: Кяльбаджар обладает большим потенциалом зеленой энергии

Территория, выделенная под строительство солнечной электростанции в освобожденном от оккупации Джебраильском районе, полностью очищена от мин.

Как сообщает командированный в Зангилан корреспондент Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на состоявшемся сегодня в Зангилане 62-м заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению центрального энергоснабжения.

По его словам, сотрудники компании bp уже приступили к осмотру данного участка.

Солтанов отметил, что Кяльбаджарский район обладает большим потенциалом "зеленой" энергии: "Ведутся работы по привлечению инвесторов в район".

Заместитель министра также отметил, что обеспечение электроэнергией освобожденных территорий будет осуществляться полностью за счет "зеленой" энергии: "Использование природного газа на этих территориях будет ограничено".

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Версия на английском языке Elnur Soltanov: Kalbajar has green energy potential of 180 MW per year
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Kəlbəcər ümumi gücü 180 MVt olan "yaşıl enerji"yə malikdir"

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