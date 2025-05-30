Эльнур Солтанов: Карабах полностью обеспечивает свои энергетические потребности

15:09 Карабах не только полностью обеспечивает свои энергетические потребности, но и уже передает "зеленую энергию" в другие регионы.

Карабах наряду с полным обеспечением своих энергетических потребностей, также передает "зеленую" энергию и в другие регионы страны.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

По его словам, хотя в настоящее время потребление электроэнергии в Карабахском экономическом районе составляет менее 40 МВт, ее производство превышает 100 МВт: "В ближайшие годы ожидается многократное увеличение этих показателей. По самым самым оптимистичным сценариям, энергетические потребности региона могут достичь 1 тыс. МВт. Текущие темпы развития находятся на уровне, способном обеспечить этот показатель".

Он отметил, что Карабах и Восточный Зангезур экономический районы превращаются в центр "зеленой" энергии Азербайджана.

Солтанов добавил, в 2024 году потребление электроэнергии в Карабахе и Восточном Зангезуре превысило 200 млн кВт/ч: "Этот показатель примерно соответствует 40% от объема годового энергопотребления Нахчывана, что демонстрирует масштабы восстановительных и строительных работ в регионе и рост экономической активности".