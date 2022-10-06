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Эльнур Солтанов: Азербайджан обеспечит альтернативной энергией соседние страны

Эльнур Солтанов: Азербайджан обеспечит альтернативной энергией соседние страны Азербайджан продолжит деятельность как энергетическая страна, обеспечив энергией из возобновляемых источников не только себя, но и соседние страны.
Энергетика
6 октября 2022 г. 11:43
Эльнур Солтанов: Азербайджан обеспечит альтернативной энергией соседние страны

Азербайджан продолжит деятельность как энергетическая страна, обеспечив энергией из возобновляемых источников не только себя, но и соседние страны.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

"Потенциал морской (оффшорной) ветроэнергетики в Азербайджане составляет 157 гигаватт, ветровой - 3 000 мегаватт, солнечной энергетики - 23 040. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы вкладывали средства в эту сферу в Азербайджане, занимались производством и продажей возобновляемой энергии", - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Elnur Soltanov: Azerbaijan to provide neighboring countries with alternative energy
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Azərbaycan alternativ enerji ilə qonşu ölkələri də təmin edəcək"

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