Эльнур Солтанов: Азербайджан обеспечит альтернативной энергией соседние страны

Азербайджан продолжит деятельность как энергетическая страна, обеспечив энергией из возобновляемых источников не только себя, но и соседние страны.

Азербайджан продолжит деятельность как энергетическая страна, обеспечив энергией из возобновляемых источников не только себя, но и соседние страны.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на проходящем в Баку Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

"Потенциал морской (оффшорной) ветроэнергетики в Азербайджане составляет 157 гигаватт, ветровой - 3 000 мегаватт, солнечной энергетики - 23 040. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы вкладывали средства в эту сферу в Азербайджане, занимались производством и продажей возобновляемой энергии", - сказал замминистра.