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​​​​​​​Эльнур Солтанов: Азербайджан больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию

​​​​​​​Эльнур Солтанов: Азербайджан больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию Азербайджан в последние годы больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию.
Энергетика
7 июня 2025 г. 12:06
​​​​​​​Эльнур Солтанов: Азербайджан больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию

Азербайджан в последние годы больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил агентству Anadolu.

По его словам, передача электроэнергии осуществляется через территорию Грузии, а в будущем экспорт будет налажен и через Нахчыван.

Солтанов отметил, что Нахчыван обладает высоким потенциалом ВИЭ - до 6 ГВт, из которых 1 ГВт может быть направлен на экспорт в Турцию.

Он напомнил о строительстве в Джебраиле подстанции мощностью 330 кВт, которая станет ключевым звеном в объединении основной территории страны с НАР.

"Эта линия будет соединена с Нахчываном по Зангезурскому или Аразскому коридору, либо же по обоим этим маршрутам. Таким образом, будет обеспечена энергетическая безопасность автономной республики, а также будет осуществляться передача электроэнергии в Турцию через Нахчыван", - подчеркнул Солтанов.

Замминистра добавил, что к 2030 году доля возобновляемой энергии в Азербайджане достигнет 35,5%, а Турция продолжит играть роль не только основного покупателя, но и транзитной страны для поставок электроэнергии в Европу.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Azərbaycan ən çox elektrik enerjisini Türkiyəyə ixrac edir"

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