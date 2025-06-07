​​​​​​​Эльнур Солтанов: Азербайджан больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию

Азербайджан в последние годы больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию.

Азербайджан в последние годы больше всего электроэнергии экспортирует в Турцию.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов заявил агентству Anadolu.

По его словам, передача электроэнергии осуществляется через территорию Грузии, а в будущем экспорт будет налажен и через Нахчыван.

Солтанов отметил, что Нахчыван обладает высоким потенциалом ВИЭ - до 6 ГВт, из которых 1 ГВт может быть направлен на экспорт в Турцию.

Он напомнил о строительстве в Джебраиле подстанции мощностью 330 кВт, которая станет ключевым звеном в объединении основной территории страны с НАР.

"Эта линия будет соединена с Нахчываном по Зангезурскому или Аразскому коридору, либо же по обоим этим маршрутам. Таким образом, будет обеспечена энергетическая безопасность автономной республики, а также будет осуществляться передача электроэнергии в Турцию через Нахчыван", - подчеркнул Солтанов.

Замминистра добавил, что к 2030 году доля возобновляемой энергии в Азербайджане достигнет 35,5%, а Турция продолжит играть роль не только основного покупателя, но и транзитной страны для поставок электроэнергии в Европу.