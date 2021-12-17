Электросетевые компании Азербайджана и Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "Азеришыг" и "Сетевой компанией" Татарстана.

Подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "Азеришыг" и "Сетевой компанией" Татарстана.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках рабочего визита делегации во главе с председателем правления ОАО "Азеришыг" Вугаром Ахмедовым в ОАО "Сетевая компания".

Целью визита был обмен опытом работы и перспективами применения цифровых технологий в электрических сетях. В то же время в нескольких филиалах компании (в Казани и Высокой Горе), а также в инженерном центре "Энергоразвитие" и ООО "Промэнерго" состоялось знакомство с их деятельностью, обмен мнениями с местными специалистами. Для членов делегации была организована экскурсия в центр управления централизованной диспетчерской системой электрических сетей Казани. Азербайджанская делегация также ознакомилась с результатами производственной системы "Энергия".