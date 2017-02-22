Электромонтер треста "Нефтьгазстрой" скончался, упав с кабельного моста

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ При проводке кабеля с электро-раздаточного устройства №31 в корпус "Б" общежития на Нефтяных камнях электромонтер 5 разряда по ремонту и обслуживанию оборудования треста "Нефтьгазстрой"("Neftqaztikinti") Юсифов Рамиль Вахид оглу упал с кабельного моста. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, несчастный случай произошел сегодня в районе 16:00.

Тело Р.Юсифова отправлено на вертолете на берег.

Причины происшествия расследуются.