Электрик-монтер SOCAR попал под напряжение

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Электрик-монтер 5-го разряда Нефтегазодобывающего управления им. А.Д.Амирова Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Юнус Гюльали оглы Гюльалиев, 1974 года рождения, во время дежурства попал под электрическое напряжение и скончался на месте.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Ю.Гюльалиев при ремонтных работах на подстанции 6 кВ, находящейся на территории ОАО "Гарадагский машиностроительный завод" и не имеющей отношения к НГДУ им. А.Д.Амирова, попал под электрическое напряжение. Его тело было обнаружено в 15:20 в распределительном ящике.

Отметим, что Ю. Гюльалиев выполнял работу по просьбе не дежурившего в этот день электрика-монтера Рафига Ахмедова.

Было выявлено, что скончавшийся покинул место работы незаконно, не предупредив об этом начальство.

Тело Ю.Гюльалиева было направлено на экспертизу, где была установлена причина смерти - воздействие тока высокого напряжения.

Созданная в связи с происшествием комиссия ведет расследование.