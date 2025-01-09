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Эльчин Ибадов: Сектор нетфегазопереработки переживает серьезную трансформацию

Эльчин Ибадов: Сектор нетфегазопереработки переживает серьезную трансформацию 16:23 В сегменте переработки и сбыта (downstream) нефтегазовой отрасли наблюдается волна трансформации, вызванная устойчивым развитием и инновациями.
Энергетика
9 января 2025 г. 17:16
Эльчин Ибадов: Сектор нетфегазопереработки переживает серьезную трансформацию

Сектор переработки нефти и газа переживает серьезную трансформацию в то время, как устойчивое развитие и инновации выходят на первый план.

Как сообщает Report, об этом на Linkedin написал главный исполнительный директор SOCAR Türkiye Enerji Эльчин Ибадов.

"Одним из ключевых событий, привлекающих мое внимание, является интеграция технологий улавливания и утилизации углерода (CCU) в процессы нефтепереработки и нефтехимии", - отметил он.

По его словам, эти достижения позволяют НПЗ не только сокращать выбросы, но и преобразовывать CO₂ в ценные продукты, такие как синтетическое топливо и химикаты. "Эта инновация меняет сферу нефтепереработки, сочетая прибыльность с заботой об окружающей среде - настоящая беспроигрышная ситуация для отрасли", - написал Ибадов.

SOCAR Türkiye гордится тем, что исследует и внедряет передовые решения, отметил он, добавив, что как крупнейший иностранный инвестор в Турции, компания продолжает фокусироваться на создании стоимости, одновременно поддерживая устойчивое развитие во всех своих операциях.

"Потенциал низкоуглеродной переработки и повышенная эффективность нефтехимического производства укрепляют нашу приверженность более экологичному и разумному энергетическому будущему. Нефтепереработка уже не просто производство - это трансформация, ответственность и инновации", - заметил глава SOCAR Türkiye.

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Версия на английском языке Elchin Ibadov: Downstream sector experiencing exciting wave of transformation
Версия на азербайджанском языке Elçin İbadov: "Neft-qaz sənayesinin alt sektorlarında həyəcanverici transformasiya dalğası yaşanır"

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