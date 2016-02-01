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    ​Эльшад Насиров: SOCAR не нуждается в закупках газа у других стран

    Если AzMeCo, Азерэнержи и другие компании хотят закупать газ у Газпрома, они могут воспользоваться инфраструктурой SOCAR

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время SOCAR не нуждается в закупках газа у других стран". 

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

    Эльшад Насиров отметил, что если AzMeCo, "Азерэнержи" и другие компании хотят закупать газ у "Газпрома" на более выгодных условиях, они могут воспользоваться инфраструктурой SOCAR.

    Отметим, что SOCAR распространил информацию о том, что сказанные Эльшадом Насировым слова были неверно истолкованы.

    "Распространенная рядом СМИ со ссылкой на вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшада Насирова информация о том, что Азербайджан планирует закупать газ для "Азерэнержи" у российского "Газпрома" не соответствует действительности". 

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