​Эльшад Насиров: SOCAR не нуждается в закупках газа у других стран

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время SOCAR не нуждается в закупках газа у других стран".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

Эльшад Насиров отметил, что если AzMeCo, "Азерэнержи" и другие компании хотят закупать газ у "Газпрома" на более выгодных условиях, они могут воспользоваться инфраструктурой SOCAR.

Отметим, что SOCAR распространил информацию о том, что сказанные Эльшадом Насировым слова были неверно истолкованы.

"Распространенная рядом СМИ со ссылкой на вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшада Насирова информация о том, что Азербайджан планирует закупать газ для "Азерэнержи" у российского "Газпрома" не соответствует действительности".