Эльшад Насиров: Мы заполняем нишу в сфере энергоснабжения Европы и Турции

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан намерен снизить зависимость от нефти и газа.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров в интервью немецким СМИ.

Он отметил, что падение цен на нефть на мировом рынке оказало свое воздействие на экономику страны: “Несмотря на это, власти Азербайджана рассматривают альтернативные пути и стараются диверсифицировать экономику. Это подходящий момент и для SOCAR. Мы постараемся расширить сферу производства (например, производство удобрения, нефтегазопереработка)”.

Э. Насиров отметил, что на нефтегазовых платформах усиливаются меры безопасности. “К сожалению, у нас не было достаточных финансовых и технических возможностей для замены ряда устаревшего оборудования”, - отметил он, имея в виду производственные установки, оставшиеся с советских времен: “Однако сейчас мы обновляем морские установки, проводим тренинги по безопасности для работников”.

Вице-президент SOCAR отметил, что причину аварий в декабре 2015 и декабре 2016 годов надо искать в устаревшей инфраструктуре: “В советское время никого не интересовали вопросы защиты окружающей среды и безопасности. Конечно, это не оправдание. Это трагедия для всех нас”. Он также подчеркнул, что SOCAR сотрудничает с зарубежными компаниями в целях предотвращения подобных аварий в будущем.

Э. Насиров напомнил, что SOCAR представлен в таких европейских странах как Швейцария, Румыния и Украина. По его словам, с учетом низких цен на энергоносители, компания намерена расширяться: “Однако мы не будем торопиться, даже если нам сегодня предложат сеть в Германии”.

“Сейчас SOCAR занимается прокладкой нескольких газопроводов из Каспия в Турцию и Западную Европу. С учетом расходов на эти проекты в размере 35 млрд долларов, мы не можем ежегодно выносить на обсуждение расходы на снабжение и транзит”, - подчеркнул Э. Насиров.

Вице-президент также отметил, что SOCAR не считает российский "Газпром" своим конкурентом: "Мы всего лишь заполняем нишу в сфере энергоснабжения Европы и Турции”.