​Эльшад Насиров: Информация о продаже 25%-ной доли SOCAR в DESFA не соответствует действительности

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Информация о продаже Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 25% своего потенциального долевого участия в газораспределительной сети Греции - DESFA не соответствуют действительности. Об этом сообщил Report вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

Э.Насиров отметил, что на данный момент ведутся переговоры о продаже другой компании 17% пакета акций.

Отметим, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

Итальянская компания Snam, бельгийская Fluxys и испанская Enagas заинтересованы в приобретении доли в DESFA и направили официальное обращение в Фонд развития активов Греции (HRADF) по данному вопросу.

Напомним, что данные компании также представлены в консорциуме TAP, призванном обеспечить поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки "Шахдениз". Доля Snam S.p.A. в проекте составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%.

Недавно греческие СМИ распространили информацию о том, что SOCAR готов продать не 17%, а более 25% своей доли в DESFA другой компании или группе.