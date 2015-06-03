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    ​Эльшад Насиров: Европа должна определить свои приоритеты

    Азербайджан ждет от Европы адекватных шагов для расширения Южного газового коридора

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ "Европа должна предпринять шаги по расширению Южного газового коридора и определить свои приоритеты".

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

    "Если Европа хочет обеспечить свою энергобезопасность, она должна предпринять шаги для упрощения расширения проекта Южного газового коридора в Европе. Так как, как отметил президент Азербайджана, данный проект не только энергопроект, но и политическая инициатива. Надеемся, что Европа также примет подобный подход. С коммерческой точки зрения это стабильный проект, и он не зависит от колебания цен на нефть", - сказал официальный представитель SOCAR

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