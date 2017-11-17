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    Эквадор поддержит продление сделки ОПЕК+ - министр нефти страны

    В настоящее время Эквадор выполняет обязательства по сокращению на 60-70%

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Эквадор поддержит продление сделки по сокращению нефтедобычи стран входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+) на ближайшем заседании в Вене.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Эквадора Карлоса Переса.

    При этом Эквадор не будет просить у ОПЕК освобождения от обязательств по сокращению добычи "черного золота" в рамках соглашения ОПЕК+, передает агентство.

    Ранее Перес заявлял, что в ноябре страна запросит у ОПЕК такое освобождение из-за финансовых проблем, связанных со снижением цен на нефть.

    В настоящее время Эквадор выполняет обязательства по сокращению на 60-70%, отметил министр.

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