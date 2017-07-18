Эквадор отказался от соглашения ОПЕК+

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Эквадор стал первой страной, отказавшейся от взятых на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, нефтяной рынок ожидал, что первой выйдет из соглашения столкнувшаяся с финансовым кризисом Венесуэла.

Однако вчера вечером министр энергетики Эквадора Карлос Перез сообщил о том, что из-за сложной экономической ситуации (госдолг превысил 50% от ВВП, а дефицит бюджета, по прогнозам, составит в этом году 7,5%) его страна больше не будет выполнять взятые на себя обязательства.

В рамках ОПЕК+ Эквадор должен был сократить объем добычи на 26 тыс. баррелей в день, но по факту в период с января по май эти цифры составили лишь 16 тыс. баррелей в день, а в последние полтора месяца страна и вовсе немного увеличила добычу. По словам Переза, государственная компания PetroAmazonas теперь добывает около 430 тыс. баррелей в день, а иностранные компании, вроде испанской Repsol, китайской AndesPetroleum и итальянской Agip - около 115 тыс. баррелей в день, что в совокупности составляет 545 тыс. баррелей в день.