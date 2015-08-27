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    ​Эквадор начал продавать нефть себе в убыток

    Добыча одного барреля нефти марки Oriente оценивается в 39 долларов США, а рыночная стоимость эквадорского барреля - 36,67 долларов США

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Эквадор cтала первой страной из членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая начала торговать нефтью себе в убыток, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Страна занимается предпоследнее место по объемам добычи нефти в картеле. Ежедневный объем добычи по итогам июля составлял 538 тыс. баррелей в сутки. Добыча одного барреля нефти марки Oriente, которым торгует Эквадор, оценивается в 39 долларов США, а рыночная стоимость эквадорского барреля на 26 августа составляла всего 36,67 долларов США.

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