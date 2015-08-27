​Эквадор начал продавать нефть себе в убыток

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Эквадор cтала первой страной из членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая начала торговать нефтью себе в убыток, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Страна занимается предпоследнее место по объемам добычи нефти в картеле. Ежедневный объем добычи по итогам июля составлял 538 тыс. баррелей в сутки. Добыча одного барреля нефти марки Oriente, которым торгует Эквадор, оценивается в 39 долларов США, а рыночная стоимость эквадорского барреля на 26 августа составляла всего 36,67 долларов США.