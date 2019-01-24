Новак: Экстренное заседание ОПЕК+ на фоне событий в Венесуэле пока не планируется

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Предложений о проведении экстренного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на фоне событий в Венесуэле не поступало.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Таких предложений в настоящее время ни от кого не поступало", - сказал Новак.

Министр также отметил, что пока сложно предсказать может ли политический кризис в Венесуэле стать поводом для роста цен на нефть.