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    Новак: Экстренное заседание ОПЕК+ на фоне событий в Венесуэле пока не планируется

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Предложений о проведении экстренного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на фоне событий в Венесуэле не поступало.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

    "Таких предложений в настоящее время ни от кого не поступало", - сказал Новак.

    Министр также отметил, что пока сложно предсказать может ли политический кризис в Венесуэле стать поводом для роста цен на нефть.

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