Экспортные отгрузки морских партий российской нефти резко сократятся

Основной причиной снижения экспорта стало резкое ограничение добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+

Экспортные отгрузки морских партий Urals и смеси ВСТО по итогам 2020 года могут снизиться как минимум на 17,11 млн тонн относительно прошлого года, до 113,75 млн тонн.

Как сообщает Report, согласно предварительным данным Argus, фактические поставки по результатам года могут оказаться еще ниже.

Так, в январе-ноябре экспорт этих сортов сократится на 25,1 млн тонн относительно аналогичного периода прошлого года, до 95,7 млн тонн.

Основной причиной снижения экспорта стало резкое ограничение добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+. Кроме того, отгрузки танкерных партий сырья в прошлом году были на повышенном уровне вследствие перебоев с прокачкой Urals по магистральному нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения сырья хлорорганическими соединениями.

Наиболее заметно по итогам года сократится экспорт морских партий Urals - как минимум на 16,85 млн тонн относительно прошлого года, до 80,83 млн тонн. Это станет минимальным объемом поставок сорта из российских портов с 2003 года - тогда экспорт составил 65,35 млн тонн.

А фактические поставки могут быть еще меньше. Так, в январе - ноябре отгрузки Urals снизились на 25,23 млн тонн к аналогичному периоду годом ранее, до 65,32 млн тонн. Резкий рост поставок в декабре маловероятен.