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Экспорт СПГ из США в 2022 году превзойдет поставки трубопроводного газа

Экспорт СПГ из США в 2022 году превзойдет поставки трубопроводного газа В январе Соединенные Штаты экспортировали рекордные 9,8 млрд куб. футов/сутки на фоне высоких цен на спотовом рынке Азии
Энергетика
10 февраля 2021 г. 12:55
Экспорт СПГ из США в 2022 году превзойдет поставки трубопроводного газа

Минэнерго США ожидает, что вывоз американского сжиженного природного газа в 2022 году впервые превзойдет по объему экспорт трубопроводного газа из страны.

Как передает Reoirt со ссылкой на angi, об этом говорится в докладе управления энергетической информации министерства (EIA).

«Экспорт СПГ из США в среднем в 2021 году составит 8,5 млрд куб. футов/сутки. В 2022 году, согласно прогнозу EIA, экспорт СПГ из США достигнет в среднем 9,2 млрд куб. футов/сутки, впервые превзойдя объем экспортных поставок природного газа по трубе», — говорится в докладе.

Ведомство также отмечает, что в январе Соединенные Штаты экспортировали рекордные 9,8 млрд куб. футов/сутки на фоне высоких цен на спотовом рынке Азии. При этом погодные условия негативно повлияли на работу терминалов Sabine Pass, Corpus Christi и Cameron LNG, вызвав несколько связанных с этим остановок в работе.

В целом в январе, несмотря на высокие цены на газ в мире, незапланированные остановки заводов СПГ в нескольких странах привели к снижению предложения на рынке сжиженного природного газа, указывает EIA.

«Обычно мощности по производству СПГ на экспорт работают на максимуме в зимние месяцы... Однако EIA оценивает, что в декабре мощности по производству СПГ на экспорт были задействованы на 88%. Это наименьший показатель для этого месяца за последние шесть лет», — говорится в докладе Минэнерго США.

По данным EIA в период с 7 по 13 января в общей сложности 16 судов вышли с экспортных объектов США. Их общая вместимость составила 9 млрд куб. футов СПГ. Неделей ранее экспортные объекты США покинуло 21 судно.

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