Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум

Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

В июне текущего года поставки энергоносителей упали в 10 раз по сравнению с апрелем и достигли 133 тыс. баррелей в сутки. Если эта тенденция продолжится, то объемы экспорта в США обновят 35-летний минимум.

Большие объемы экспорта в апреле, как отмечает издание, стали следствием ценовой войны Эр-Рияда и России. Когда же она закончилась, Саудовская Аравия практически перестала интересоваться американским рынком.

Как сообщил представитель нефтяной промышленности Саудовской Аравии, королевство не планирует увеличивать поставки в США в ближайшее время.

Эр-Рияд в этом месяце также сократил экспорт в Китай, но увеличил в Индию и Японию.