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Экспорт саудовской нефти в сентябре вырос до 8-месячного максимума

Экспорт саудовской нефти в сентябре вырос до 8-месячного максимума Саудовская Аравия в сентябре в очередной раз увеличила экспорт сырой нефти до рекордного показателя с января текущего года.
Энергетика
22 ноября 2021 г. 13:07
Экспорт саудовской нефти в сентябре вырос до 8-месячного максимума

Саудовская Аравия в сентябре в очередной раз увеличила экспорт сырой нефти до рекордного показателя с января текущего года.

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на данные «Совместной инициативы по нефтяной статистике» (JODI).

Экспорт саудовской нефти увеличился до 6,516 млн баррелей в сутки в сентябре с 6,450 млн баррелей в сутки в августе. Общий объем экспорта, включая нефтепродукты, составил 7,84 млн баррелей в сутки.

В сентябре добыча сырой нефти в королевстве выросла на 100 тыс. баррелей в сутки в месячном исчислении — до 9,662 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, увеличивают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц, постепенно отменяя ограничения на производство, введенные в мае 2020 года. Картель проведет свое следующее министерское заседание по вопросам производственной политики 2 декабря.

Международное энергетическое агентство (IEA) ранее заявило, что из-за высоких цен в 2022 году добыча нефти в США снова вырастет. Она составит около 60% от прогнозного роста производства на 1,9 миллиона баррелей в сутки за пределами ОПЕК.

В тот же день генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил, что картель видит признаки увеличения излишков нефти в следующем месяце. Он добавил, что членам организации и союзникам придется быть «очень и очень осторожными в вопросе увеличения поставок сырья на мировые рынки».

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