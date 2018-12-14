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    Экспорт российской нефти сократился на 5 млн тонн в этом году

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Экспорт российской нефти сократился в 2018 году примерно на 5 млн тонн из-за ряда факторов, среди которых - соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.

    Как передает Report, об этом сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев  в интервью телеканалу "Россия-24".

    "Экспорт нефти реально сократился порядка 5 млн тонн, тут не только объективные какие-то причины, но и решения, связанные с соглашением по ОПЕК", - сказал он.

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