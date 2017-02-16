Экспорт нефти США достиг 23-летнего максимума

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ США, являющиеся главным потребителем нефти, постепенно наращивают экспорт нефти. Как сообщает Report со ссылкой на данные Энергетической информационной администрации (EIA), за период с 6-го по 12 февраля США экспортировали 1,03 млн баррелей нефти в день, что является рекордным значением за последние 23 года.

В то же время средний объем экспорта за первые шесть недель 2017 года составил 695 тыс. баррелей в день, что на 245 тыс. или 54,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Исполнительный вице-президент консалтинговой компании Turner Mason & Co Джон Ауэрс отмечает, что добыча в США растет, а спрос остается низким из-за того, что многие перерабатывающие предприятия закрылись на техобслуживание: "Избыток нефти пошел на экспорт, так как реализация соглашения ОПЕК снизила предложение черного золота".

По прогнозам опрошенных Bloomberg экспертов, в этом году средний объем американского экспорта сырой нефти составит 650 - 800 тыс. баррелей в день. Это приведет к стабилизации цен на нефть на текущем уровне.