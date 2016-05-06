​Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Джейхан вырос на 7%

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В апреле 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 502 255 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 7% больше показателя за апрель 2015 года.

За январь-апрель текущего года по данному трубопроводу транспортировано 9 815 567 тонн нефти, что на 2,68% больше показателя прошлого года. В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 мая 2016 года в БТД закачано 302 490 956 тонн нефти. Кроме того, в марте этого года по трубопроводу БТД транспортировано 350 862 тонны туркменской нефти, что на 0,25% больше, чем в апреле 2015 года.

Отметим, что трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по БТД в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".