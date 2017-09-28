Экспорт нефти из США достиг рекордных показателей

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ На прошлой неделе США экспортировали рекордные 1,5 млн баррелей сырой нефти в день, что превысило экспорт нескольких стран ОПЕК.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом свидетельствуют официальные данные, которые приводит Financial Times.

Данные подчеркнули видное положение США на мировом рынке нефти, поскольку рост цен на углеводороды оживляет производство на сланцевых месторождениях, а с 2015 года, когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти, производители США могут свободно поставлять сырье в любые страны мира.

Танкеры с сырой нефтью были загружены на побережье Мексиканского залива и отправлены в пункты назначения в ряде стран, включая Канаду, страны Европы и Азии. Порты, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви", восстановили свою работу, из-за чего загрузка танкеров увеличилась.

Отметим, что на прошлой неделе экспорт вырос с 928 млн баррелей в день неделей ранее до 1,491 млн баррелей в день. Экспорт американской нефти в этом году составлял в среднем 783 тыс. баррелей в день, что на 62% выше показателя того же периода прошлого года - 483 тыс. баррелей в день.