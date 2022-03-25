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Экспорт нефти из Ирака в феврале вырос на 3,5%

Экспорт нефти из Ирака в феврале вырос на 3,5% Ирак в феврале нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 3,5% по отношению к предшествовавшему месяцу, до 3,314 млн баррелей в день.
Энергетика
25 марта 2022 г. 16:47
Экспорт нефти из Ирака в феврале вырос на 3,5%

Ирак в феврале нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 3,5% по отношению к предшествовавшему месяцу, до 3,314 млн баррелей в день.

Как передает Report со ссылкой н зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные иракской госкомпании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам января среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,203 млн баррелей в день. Суммарный объем экспорта в феврале составил 92,79 млн баррелей, а в январе — 99,286 млн. В том числе экспорт с месторождений Басры в феврале составил 91,315 млн баррелей, а с месторождений Киркука — 1,475 млн.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный месяц составили 8,809 млрд долларов США при средней цене нефти в 94,94 доллара за баррель. В январе эти доходы составили 8,323 млрд долларов при средней цене нефти в 83,825 доллара за баррель.

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