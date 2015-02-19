​Экспорт нефти через БТД увеличился на 6%

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году на операционные расходы по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было затрачено 0,2 млрд. долларов США, а на капитальные расходы - 0,1 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинский офис BP, по сравнению с 2013 годом объем капитальных расходов увеличился на 33,3%.

Согласно информации, ежесуточная пропускная способность БТД осталась неизменной и в настоящее время составляет 1,2 млн. баррелей.

В отчетный год через БТД экспортировано около 34,8 млн. тонн (262 млн. баррелей) сырой нефти, которую в Джейхане загрузили на 362 танкера. Таким образом, по сравнению с 2013 годом, в объеме экспорта сырой нефти через БТД наблюдается рост на 5,46%.

Отметим, что трубопровод БТД протяженностью в 1 768 км был передан в эксплуатацию с июня 2006 года. С того времени через трубопровод экспортировано 2,1 млрд. баррелей сырой нефти (280 млн. тонн), которую, загрузив в Джейхане на 2793 танкера, отправили на мировой рынок.

В настоящее время из Азербайджана через БТД в основном переправляется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".

Кроме того, через трубопровод транспортируется туркменская и казахстанская нефть. В феврале прошлого года направление являющегося оператором ГНКАР Северного экпортного маршрута трубопровода было успешно изменено. Это удалось в результате совместных усилий BP и ГНКАР по повторному запуску нескольких расположенных вдоль трубопровода объектов.

Коммерческая договоренность была подытожена, что позволило произвести через БТД экспорт нефти из Северного экпортного маршрута.

Напомним, в роли акционеров "BTC Co." выступают компании BP (с 30,1%), AzBTC (25,00%), "Chevron" (8,90%),"Statoil" (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), "Total" (5,00%), "Itochu" (3,40%), "Inpex" (2,50%), "ConocoPhillips" (2,50%) и "ONGC (BTC) Ltd." (2,36%).