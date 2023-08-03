Экспорт нефти BTC из Сангачальского терминала вырос более чем на 6%

За шесть месяцев этого года блок месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам нефти и газа экспортировали на Сангачальский терминал около 115 млн баррелей нефти и конденсата.

За шесть месяцев этого года блок месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам нефти и газа экспортировали на Сангачальский терминал около 115 млн баррелей нефти и конденсата.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной оператором блока BP-Azerbaijan от имени операторов о бизнесе по итогам первого полугодия этого года.

Согласно отчету, это на 1 миллион, или на 0,9% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

За полгода через Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) было экспортировано более 114 млн баррелей, что на 7 млн баррелей или на 6,5% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.

В первой половине этого года через Западный экспортный трубопровод было экспортировано 1 млн баррелей, что на 6 млн баррелей, или на 85,7% меньше, чем за тот же период 2022 года.

В течение полугода с терминала ежедневно экспортировалось в среднем более 72 млн кубометров (примерно 2 млрд 542 млн кубических футов) газа “Шахдениз”. Это также на 3 млн кубометров, или на 4,35% больше, чем в январе-июне 2022 года.