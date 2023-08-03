О нас

Экспорт нефти BTC из Сангачальского терминала вырос более чем на 6%

Экспорт нефти BTC из Сангачальского терминала вырос более чем на 6% За шесть месяцев этого года блок месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам нефти и газа экспортировали на Сангачальский терминал около 115 млн баррелей нефти и конденсата.
Энергетика
3 августа 2023 г. 14:27
Экспорт нефти BTC из Сангачальского терминала вырос более чем на 6%

За шесть месяцев этого года блок месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам нефти и газа экспортировали на Сангачальский терминал около 115 млн баррелей нефти и конденсата.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной оператором блока BP-Azerbaijan от имени операторов о бизнесе по итогам первого полугодия этого года.

Согласно отчету, это на 1 миллион, или на 0,9% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

За полгода через Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) было экспортировано более 114 млн баррелей, что на 7 млн баррелей или на 6,5% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.

В первой половине этого года через Западный экспортный трубопровод было экспортировано 1 млн баррелей, что на 6 млн баррелей, или на 85,7% меньше, чем за тот же период 2022 года.

В течение полугода с терминала ежедневно экспортировалось в среднем более 72 млн кубометров (примерно 2 млрд 542 млн кубических футов) газа “Шахдениз”. Это также на 3 млн кубометров, или на 4,35% больше, чем в январе-июне 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səngəçal terminalından BTC neftinin ixracı 6 %-dən çox artıb

Экслюзивные новости

Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi