Экспорт из порта Джейхан вырос на 16%

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В октябре 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 669 743 тонны азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

В целом, в январе-сентябре этого года из порта Джейхан экспортировано 13 992 213 тонн сырой нефти, что на 3,8% меньше, чем в прошлом году.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод сдан в эксплуатацию в 2006 году.