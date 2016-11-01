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    Экспорт из порта Джейхан вырос на 16%

    За январь-октябрь экспортировано 13,9 млн. тонн нефти

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В октябре 2016 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 669 743 тонны азербайджанской нефти. 

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 16% больше аналогичного периода прошлого года.

    В целом, в январе-сентябре этого года из порта Джейхан экспортировано 13 992 213 тонн сырой нефти, что на 3,8% меньше, чем в прошлом году.

    Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

    Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод сдан в эксплуатацию в 2006 году.

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