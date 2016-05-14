​Экспорт иранской нефти в Европу приближается к 600 тысяч баррелей в сутки

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Экспорт иранской нефти и газового конденсата в европейские страны приближается к 600 тысячам баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра нефти Ирана и генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) Рокнеддин Джавади.

"Продажа Ираном сырой нефти и конденсата в Европу достигнет уровня 600 тысяч баррелей в сутки уже в ближайшие дни", - приводит агентство Mehr слова иранского чиновника.

Кроме того, Джавади отметил, что Иран в настоящее время концентрируется на нескольких рынках. Он подтвердил, в частности, что продолжаются переговоры с корпорацией BP, "прошли заключительные переговоры с итальянской компанией Eni и контракт с ней в скором времени вступит в силу". По словам Джавади, "в настоящее время, в среднем 2 млн баррелей сырой нефти и 500 тысяч баррелей газового конденсата поставляются на рынки Азии и Европы". "При этом главным направлением нефтяного экспорта являются азиатские потребители иранского продукта" - подчеркнул замминистра.