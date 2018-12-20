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    Экспорт "Газпрома" в 2018 году превысит исторический максимум

    Газпром в нынешнем году экспортирует 200 миллиардов кубов газа, что станет историческим максимумом

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Экспорт "Газпрома" в 2018 году превысит 200 миллиардов кубов газа, что станет историческим максимумом.

    Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

    "У нас растут объемы продаж на внешний рынок, у нас в этом году будет за 200 миллиардов кубических метров. Это очень хороший результат, исторический максимум. И он нужен стране. Он нужен не "Газпрому", он нужен нашей экономике и бюджету", - сказал Путин.

    Он отметил, что "Газпром" получает от экспорта основные доходы, которые потом перетекают в бюджет.

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