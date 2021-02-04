Экспорт газа с "Шахдениз" вырос на 8%

Об этом говорится в совместном отчете компании BP-Azerbaijan и партнеров

В 2020 году с Сангачальского терминала экспортировано около 239 млн баррелей нефти и конденсата, что на 24 млн баррелей, или на 9,1% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном отчете компании BP-Azerbaijan и партнеров.

В отчетном году по Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) было экспортировано 208 млн баррелей нефти, что на 27 млн баррелей или на 11,5% меньше, чем в 2019 году.

По Западному экспортному трубопроводному маршруту было экспортировано более 31 млн баррелей нефти, что на 3 млн баррелей или на 10,7% больше показателей 2019 года

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 49 млн кубометров (примерно 1 млрд 720 млн стандартных кубфутов), что на 7,5% больше объемов 2019 года.

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 85 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 105 млн стандартных кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".