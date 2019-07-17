Экспорт газа с "Шахдениз" увеличился на 34%

В январе-июне 2019 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 13 890,9 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в транспортировке по магистральным газопроводам по сравнению с соответствующим периодом 2018 года наблюдался рост на 19,9%.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 35,2% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

По данному трубопроводу транспортировано 4 891,6 млн кубометров газа, что на 33,86% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого с месторождения "Шахдениз".