Экспорт газа с "Шахдениз" увеличился на 32%

В январе-августе 2019 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 17 862,5 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 18,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 36,9% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 6 587,3 млн кубометров газа, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого с месторождения "Шахдениз".