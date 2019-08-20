Экспорт газа с "Шах Дениз" увеличился более чем на треть

В январе-июле 2019 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 15 999,6 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в транспортировке по магистральным газопроводам по сравнению с соответствующим периодом 2018 года наблюдался рост на 20,3%.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 36,3% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 5 811,8 млн кубометров газа, что на 34,8% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого с месторождения "Шах Дениз".

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года. В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами, контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7% и 28,8% соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) - 28,8%, TPAO -19%, Petronas - 15,5%, Lukoil - 10%, NICO - 10%, AzSD - 10% и SGC Upstream - 6,7%.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 трлн кубометров газа и 240 млн тонн конденсата.