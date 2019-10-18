​Экспорт газа с "Шах Дениз" увеличился на 28%

В январе-сентябре 2019 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 19,917 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 18,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 37,2% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 7,413 млн кубометров газа, что на 28,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод построен для транспортировки в Грузию и Турцию азербайджанского газа, добываемого с месторождения "Шах Дениз".