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    Экспорт газа по "Голубому потоку" будет приостановлен

    © Reuters

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" полностью приостановит экспорт газа по "Голубому потоку".

    Как сообщает Report со ссылкой на Interfax.Ru, "Газпром" 14 мая начнет масштабные ремонтные работы на морском газопроводе из России в Турцию "Голубой поток", которые продлятся две недели - по 27 мая.

    При этом в течение одной недели - с 15 по 23 мая - будет полностью прекращена транспортировка газа по морской магистрали.

    Промышленные поставки газа по газопроводу протяженностью 1 213 км, проложенному по дну Черного моря, начались в феврале 2003 года. В 2017 году по "Голубому потоку" транспортирован рекордный объем - 15,8 млрд кубометров газа.

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